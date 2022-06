Freiburger Abo-Konzert 5

per Mail teilen

Datum: Sonntag, 22. Januar 2017 Beginn: 19:00 Uhr

Einführung um 19 Uhr Ort: Rolf-Böhme-Saal

Konzerthaus

Konrad-Adenauer-Platz 1

79098 Freiburg

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programmheft Programm: Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfgang Rihm, Richard Strauss und Ludwig van Beethoven



Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert-Rondo A-Dur KV 386

Wolfgang Rihm

Klavierkonzert Nr. 2

Richard Strauss

Burleske für Klavier und Orchester d-Moll AV 85

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93 Mitwirkende: Tzimon Barto, Klavier

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Christoph Eschenbach

Zu Zeiten, in denen noch die großen Virtuosen die uneingeschränkten Herrscher des Konzertsaals waren, gab es solche Programme. Anton Rubinstein etwa spielt Abende mit "Historischen Klavierkonzerten" oder Ferruccio Busoni gibt vier Konzertwerke an einem Abend. Vielleicht ist Tzimon Barto, der auch als Artist in Residence fungiert, ein Musiker aus ähnlichem Holz. Sein Programm mit "Historischen Klavierkonzerten" könnte ein subjektives Lehrstück über die Entwicklung der Gattung und die Leistungsfähigkeit eines Solisten werden, mit Stücken, die nicht eben häufig zu hören sind. Eines dieser Werke kennt er möglicherweise besonders gut, denn Rihms zweites Konzert hat er 2014 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt; es ist ihm gewidmet. Wolfgang Rihm über seinen Virtuosen: "Er verfügt über das exquisiteste Pianissimo, das sich denken lässt. Das hat sicher auf einige Partien meines neuen Stücks eingewirkt. "