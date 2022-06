Zender zum 80. – Mannheimer Abo-Konzert 2

per Mail teilen

Datum: Sonntag, 18. Dezember 2016 Beginn: 18:30 Uhr

Einführung um 18:30 Uhr Ort: Mozartsaal

Rosengarten (Congress Center)

Rosengartenplatz 2

68161 Mannheim

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programmheft Programm: Werke von Hans Zender und Alexander von Zemlinsky



Hans Zender

Vier Schubert-Chöre für Solo-Tenor, Chor und Orchester

Hans Zender

"Oh cristalina…" für drei Gruppen von Sängern und Instrumenten

Alexander von Zemlinsky

Die Seejungfrau, Sinfonische Dichtung für Orchester Mitwirkende: Alexander Yudenkov, Tenor

SWR Vokalensemble SWR Symphonieorchester

Dirigent: Cornelius Meister

Der Komponist Hans Zender wurde am 22. November 1936 in Wiesbaden geboren. Seine Musik ist ambitioniert und durchdacht; ganzzahlige, reine Intervalle sind wesentliche Grundlage. Trotzdem erscheint sie in jeder Weise klingend. Die akustische Erscheinungsweise kommt vor der theoretischen Grundierung. Durchaus sinnliche Hörabenteuer sind zu erwarten. Im Blick zurück gewinnen die Kompositionen eine zusätzliche Dimension. Im zweiten Teil des Programms ein sinfonisches Monumentalbild: Alexander von Zemlinskys Versuch über Hans Christian Andersens Märchen von der kleinen "Seejungfrau".