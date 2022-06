Datum: Sonntag, 13. November 2016 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Theaterhaus

Siemensstr. 11

70469 Stuttgart

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programmheft Programm: Rap & Klassik. Mit Werken von John Adams, Samuel Barber, Charles Ives und John Cage. Empfohlen ab 16 Jahren.



John Adams

"Shaking and Trembling" und "A Final Trembling" aus: Shaker Loops

Samuel Barber

Adagio für Streicher

Charles Ives

Four Ragtime Dances

John Cage

Twenty-Three Mitwirkende: Junge Rapper des Game-over-Project

Game-over Hip-Hop-Band

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Ilan Volkov

Rap Coaching und Beats der Rapsongs: Robin Haefs/Rapucation

Video-Performance: VJs des Game-over-Project, Leitung Safy Snipe

Game over – nicht nur im Video-Spiel, auch in Beziehungen, mit Drogen, in Flüchtlingsschicksalen ...? Junge Rapper schreiben dazu Texte und treffen bei den Aufführungen auf das SWR Symphonieorchester. In einem kreativen Schmelztiegel entsteht so eine Kombination von Rap und Klassik aus dem Amerika des 20. Jahrhunderts: Das "Adagio" von Samuel Barber, von Hörern zum "traurigsten klassischen Werk" gewählt, wird dabei ebenso Gegenüber zum Hip-Hop wie die experimentierfreudigen "Ragtime Dances" von Charles Ives und das Improvisationsstück "Twenty-Three" von John Cage. "Shaker Loops", Minimal Music von John Adams, wurde im Video-Spiel Civilisation IV als Soundtrack eingesetzt und so zur Keimzelle für dieses Projekt. Live-Projektionen und Video-Clips erweitern in einer visuellen Ebene diese ungewöhnliche Performance.