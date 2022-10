Teodor Currentzis zu "Schuberts Winterreise" von Hans Zender

per Mail teilen

Intensiver kann Weltschmerz nicht vertont sein als in "Schuberts Winterreise" von Hans Zender: Teodor Currentzis, der Tenor Sebastian Kohlhepp und das SWR Symphonieorchester haben die extreme Isolation der letzten Monate bestmöglich genutzt, um an dieser Konzertproduktion zu tüfteln und zu feilen.

"Vielleicht sollten wir jetzt etwas Neues schaffen", meint Teodor Currentzis während der Aufnahmesitzungen. Die fanden mitten in den Wirren der Pandemie statt, die die Produktion ein ums andere Mal sprengte. So ist es nicht verwunderlich, dass der Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters in dieser Momentaufnahme sehr nachdenkliche Töne anschlägt.

Sehen Sie hier "Schuberts Winterreise" in voller Länge als SWR Web Concert

Kapitel auswählen Gute Nacht / Good Night (00:02:16 min) Die Wetterfahne / The Weathervane (00:11:03 min) Gefrorne Tränen / Frozen Tears (00:13:24 min) Erstarrung / Numbness (00:15:30 min) Der Lindenbaum / The Linden Tree (00:19:28 min) Wasserflut / Flood (00:24:24 min) Auf dem Flusse / On the River (00:28:43 min) Rückblick / Backward Glance (00:32:47 min) Irrlicht / Will-o'-the-wisp (00:35:00 min) Rast / Rest (00:38:39 min) Frühlingstraum / Dream of Spring (00:42:22 min) Einsamkeit / Loneliness (00:46:33 min) Die Post / The Post (00:50:13 min) Der greise Kopf / The Grey Head (00:55:04 min) Die Krähe / The Crow (00:58:03 min) Letzte Hoffnung / Last Hope (00:59:41 min) Im Dorfe / In the Village (01:02:01 h) Der stürmische Morgen / The Stormy Morning (01:05:21 h) Täuschung / Illusion (01:06:42 h) Der Wegweiser / The Signpost (01:09:17 h) Das Wirtshaus / The Inn (01:13:33 h) Mut! / Courage! (01:18:09 h) Die Nebensonnen / The Mock Suns (01:21:15 h) Der Leiermann / The Hurdy-Gurdy Man (01:26:00 h)

Interpreten

Sebastian Kohlhepp, Tenor

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Teodor Currentzis