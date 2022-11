CD: Das Floß der Medusa

Ein brisantes Werk in mehrfacher Hinsicht: 1968 verhinderte ein politischer Skandal die Uraufführung von Hans Werner Henzes "Das Floß der Medusa". Und heute, da Menschen auf überfüllten Flüchtlingsbooten sterben, ist das eigentliche Thema von Henzes Oratorium wieder von bedrückender Aktualität. Die vorliegende Einspielung entstand in Freiburg und in der Hamburger Elbphilharmonie. Hören Sie rein!

SWR Hans Werner Henze (1926–2012)

Das Floß der Medusa

Oratorio volgare e militare in due parti für Sopran, Bariton, Sprechstimme, gemischten Chor, Knabenstimmen und Orchester (1968, rev. Schluss 1990)

Dichtung von Ernst Schnabel Camilla Nylund (Sopran) SWR Vokalensemble Peter Schöne (Jean-Charles – Bariton) WDR Rundfunkchor Peter Stein (Charon – Sprecher) Freiburger Domsingknaben Peter Eötvös (Leitung) SWR Symphonieorchester Aufnahmen: 15.–17.11.2017, Konzerthaus Freiburg/Elbphilharmonie Hamburg CD bei SWR music erhältlich CD-Empfehlung der New York Times Das Floß der Medusa Die Grausamkeiten der menschlichen Gesellschaft, ausgetragen auf kleinstem Raum: Auf einem Floß treiben knapp 150 Schiffbrüchige hoffnungslos und zunehmend gewalttätig gegeneinander in der Weite des Meeres, nachdem sich die hierarchisch Höhergestellten längst mit Rettungsbooten davon gemacht haben. Die alte Geschichte dieser 1816 historisch verbrieften Tragödie um den Untergang der Fregatte Medusa inspirierte Ernst Schnabel und Hans Werner Henze 1968 zu einem Oratorium, das nicht zuletzt jene Klassenunterschiede beschrieb und anprangerte. Das SWR Symphonieorchester und das SWR Vokalensemble mit Henzes "Floß der Medusa" zu Gast in der Elbphilharmonie, November 2017 SWR SWR/Klaus Mellenthin Eigentlich sehr zeitgemäß – aber die geplante Hamburger Uraufführung ging damals nach studentischen Protesten gegen den saturierten Kulturbetrieb in einem Tumult unter. Eine neue Aufführung verbindet nunmehr 1816, 1968 und die Gegenwart. Geplatzte Uraufführung: Hans Werner Henze verlässt am 9.12.1968 in Hamburg fluchtartig das Konzertlokal über einen Hinterausgang. picture-alliance / Reportdienste DB