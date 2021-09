Reportage zum Beethoven-Kinderkonzert

Im Vorfeld zum Kinderkonzert "Beethoven" in Fellbach, das am 20.1.2020 im SWR2 Mittagskonzert gesendet wurde, gab es viele Musizierworkshops in vielen Schulen im Einzugsgebiet von Stuttgart und Freiburg. Studierende der Musikhochschule Stuttgart haben die Mitwirkenden, Lehrer und vor allem die Schülerinnen und Schüler befragt, was sie schon über Beethoven wissen, wie der Workshop ankam und auf was sie sich denn am meisten im Konzert freuen. Daraus ist eine Reportage entstanden.

Die Fragen zu dieser Reportage entstanden im Rahmen eines Musikvermittlungsseminars an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, an dem 12 Studierende teilgenommen haben. Aus diesem Kurs sprachen: Khayala Alizada, Madline Faschian, Moritz Feuerstein, Paul Nickel und Philip Wetzler. Die Seminarleitung hatte Jasmin Bachmann.