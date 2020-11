Beim Musizieren ist Patricia Kopatchinskaja ganz im Moment, da kämpft sie selbst in einer Probe wie "ein Löwe" für ihre Musik. Und auch hinter der Bühne lernen wir eine Frau kennen, die weder ihr Publikum, noch sich selber in Ruhe lassen will. Patricia Kopatchinskaja ist Artist in Residence beim SWR Symphonieorchester in der Saison 2020/21.