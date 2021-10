per Mail teilen

Uns macht glücklich, was uns auch schon vor der Coronakrise glücklich gemacht hat: ein bestimmtes Musikstück, Vogelzwitschern, eine schöne Überraschung. Wir haben 2019 mit dem Cellisten Nicolas Altstaedt über seine persönlichen 'Glücksbringer' gesprochen und was ihn in seinem Leben antreibt.

In Aktion erleben Sie den Artist in Residence gemeinsam mit dem SWR Symphonieorchester mit Werken von Haydn und Veress – ab 15. Mai 2020 auf SWRClassic.de.