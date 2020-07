"Wenn Sie in ein Restaurant kommen und jemand sitzt allein am Tisch, dann ist das bestimmt ein Dirigent oder eine Dirigentin", lacht Lorenzo Viotti. In Aktion sehen Sie Lorenzo Viotti mit dem SWR Symphonieorchester und Werken von Arthur Honegger und Leonard Bernstein, exklusiv auf SWRClassic.de.

"Wenn Sie in ein Restaurant kommen und jemand sitzt allein am Tisch, dann ist das bestimmt ein Dirigent oder eine Dirigentin", lacht Lorenzo Viotti. Der Schweizer Dirigent ist gerne mit sich allein, um abzuschalten und zu verarbeiten. Und da gibt es gerade in Corona-Zeiten so einiges, was ihn beschäftigt: Im Backstage Talk spricht er mit uns über Geisterkonzerte, den "Vulkan" in seinem Inneren und eine gesunde Work-Life-Balance.