per Mail teilen

"Ohne Kultur ist der Mensch ein Barbar", sagt Nicolas Altstaedt. Der deutsch-französische Ausnahmemusiker gibt uns Einblick in seinen Alltag, der ohne Kunst im Allgemeinen und sein Cello im Besonderen nicht denkbar wäre. Als Artist in Residence wird er in der Saison 2019/20 regelmäßig mit dem SWR Symphonieorchester konzertieren.