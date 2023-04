Catherina Lendle-Wille

Zweite Violine

Geboren 1982 in Saarbrücken.

Studium bei Ulf Schneider an den Musikhochschulen Detmold (Jungstudentin) und Hannover, ab 2001 reguläres Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Fortsetzung des Studiums bei Latica Honda-Rosenberg an der Musikhochschule Freiburg im Jahr 2003. Seit September 2007 Aufbaustudium bei Nora Chastain an der Musikhochschule Winterthur/Zürich.

Mehrfach Preisträgerin im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Aufnahme in die Förderung der Stiftung Villa Musica, Mainz im Jahr 2001.

1998 1. Preis beim Louis Spohr Wettbewerb, Kassel.

2004 2. Preis beim 1. Internationalen Violinwettbewerb, Lissabon.

Gründungsmitglied des "Iris Quartetts", 2003 Mitglied des European Union Youth Orchestra.

Praktika bei der NDR Radiophilharmonie Hannover (2003/04) und beim WDR Sinfonieorchester Köln (2007/08).

Seit 2008 Mitglied des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg, seit 2016 Mitglied des SWR Symphonieorchesters.

