Solo-Viola

Paul Pesthy

Geboren 1964 in Philadelphia, USA.

Bachelor of Music im "Curtis Institute of Music" in Philadelphia von Jascha Brodsky.

Weiteres Studium bei Nobuko Imai an der Hochschule für Musik Detmold.

1991-94 Solobratsche bei der Deutschen Oper am Rhein.

Bratscher des "Artis Piano Quartetts" mit zahlreichen Konzerten im In- und Ausland.

Teilnahme an verschiedenen Musikfestivals in den USA.

Lehrauftrag für Bratsche an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.

Seit 1995 Mitglied des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart, seit 2016 Mitglied des SWR Symphonieorchesters.

Mitglieder des SWR Symphonieorchesters | Viola