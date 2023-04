Pauke

Michael Israelievitch SWR SWR - Klaus Mellenthin

Michael Israelievitch wurde im September 2016 zum Solo-Pauker des SWR Symphonieorchesters ernannt, nachdem er in den USA diese Position beim San Francisco Symphony und beim Saint Paul Chamber Orchestra inne hatte.

Als gefragter Gast-Pauker trat er beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, beim hr-Sinfonieorchester Frankfurt, beim Gürzenich-Orchester Köln und mehrfach beim Chicago Symphony Orchestra auf. Als Kammermusiker hat Michael Israelievitch mit Künstlern wie Leif Ove Andsnes, Martha Argerich, Measha Brueggergosman, Nelson Freire, Hyung-Ki Joo, Peter Oundjian und Dawn Upshaw zusammengearbeitet und in Kammermusikkonzerten beim Verbier Festival, Ottawa International Chamber Music Festival, Chautauqua Festival, Tanglewood Music Festival und in New York City in der Zankel Hall der Carnegie Hall und in der Alice Tully Hall mitgewirkt.

Als Absolvent der Juilliard School im Jahr 2005 schloss er 2007 seinen Master an der Boston University ab. Danach absolvierte er zweieinhalb Spielzeiten als Solo-Pauker bei der New World Symphony in Miami Beach – einer Organisation, zu der er regelmäßig als Lehrer und Trainer zurückkehrt.

Seit 2016 Mitglied des SWR Symphonieorchesters.