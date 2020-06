Mitglieder des SWR Symphonieorchesters spielen Werke von Sibelius, Schönberg und Mozart. Produktion im Funkhaus Stuttgart vom 28./29. Mai 2020.

Programm

Jean Sibelius

Rakastava (Der Liebende). Suite für Streicher und Schlagzeug op. 14

Rakastava (Der Liebende)

Rakastetun tie (Der Weg der Geliebten)

Hyvää iltaa ... Jää hyvästi (Gute Nacht, meine Geliebte! ... Lebewohl!)

Arnold Schönberg

Verklärte Nacht op. 4, Fassung für Streichorchester

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenade Nr. 10 B-Dur KV 361 (Gran Partita)

Largo – Molto allegro

Menuetto – Trio I – Trio II

Adagio

Menuetto. Allegretto – Trio I – Trio II

Romanze. Adagio – Allegretto

Tema con variazioni

Finale. Molto allegro

Interpreten

Mitglieder des SWR Symphonieorchesters

Dirigent: Antonello Manacorda

"Verklärte Zeit" – Antonello Manacorda in einem Interview zu dieser Produktion

Die Bedingungen [bzgl. der Corona-Auflagen, Anm. d. Red.] für die aktuelle Produktion waren, dass Bläser und Streicher nicht zusammenspielen durften. Also, was machen wir? Es gibt kein schöneres Stück für Bläser als die "Gran Partita" von Wolfgang Amadeus Mozart. Das ist ein Meisterwerk der Musikgeschichte wie Beethovens "Fünfte" oder "Neunte", das die Leute aber nicht unbedingt so gut kennen, weil es eben ein Bläserstück ist. Nicht viele Orchester spielen es. Und es ist eine perfekte Gelegenheit für die Bläser des Orchesters zusammenzukommen und an dem Bläsersatz in einer Produktion zu arbeiten.

Interview in SWR2

Der Dirigent Antonello Manacorda beim SWR-Symphonieorchester „Ich bin kein typischer Italiener" sagt der Dirigent Antonello Manacorda in Hinblick auf seine Repertoireauswahl, in der man Belcanto-Opern vergeblich sucht. Er erzählt Kerstin Gebel, wie ihn die Schule von Dirigierlegende Jorma Panula prägte und verrät, welches Werk er unter erschwerten Bedingungen nun mit dem SWR-Symphonieorchester einstudiert hat.

Ja, und dann die Streicher! Ich bin ein großer Fan der "Zweiten Wiener Schule" und deshalb war Arnold Schönberg für mich immer sehr wichtig. "Verklärte Nacht" ist ein wunderbares Stück für diese Zeit, denn wir alle bewegen uns momentan durch eine verklärte Zeit, in einer seltsamen Zwischendimension. Wir wissen nicht, wohin uns diese Zeit führen wird. Wir wissen nur, wo wir vorher waren. Dieses Stück passt perfekt zu diesem Zustand.

Auf der Suche nach einem weiteren kurzen Werk bin ich auf "Rakastava", ein kleines Stück von Jean Sibelius, gestoßen. Hier geht es ähnlich wie bei "Verklärte Nacht" um eine Liebesgeschichte. Aber die Sprache ist eine ganz andere, wenngleich beide Stücke zeitlich nicht weit auseinander liegen. "Rakastava" ist entzückend, und man kann darin schon die Sprache von Sibelius' Sinfonien entdecken.