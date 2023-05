per Mail teilen

Videoinstallation zum Reformationskonzert am 8. Juli 2017

In einer Videoinstallation von Carsten Fuhrmann spricht der Komponist Samir Odeh-Tamimi mit Schülerinnen und Schülern aus Freiburg, die in mehr als nur einer Sprache leben. Die vollständige Installation ist beim Reformationskonzert des SWR Symphonieorchesters am 8.7. im Freiburger Konzerthaus zu sehen, bzw. ab Mittwoch, 12.7. auf SWRClassic.de, zusammen mit dem kompletten Konzertvideo.