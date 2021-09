per Mail teilen

Auch ohne Angstgegner Italien – mit der Tell-Taktik gewappnet musste das Turnier für Jogis Jungs letztendlich zur "Großen Oper" werden. Das wusste Kabarettist Lars Reichow schon vor der WM in seiner Fußball-Reportage. Mittschnitt vom RSO CLASSIX-Konzert am 5. Juni in Stuttgart.