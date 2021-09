per Mail teilen

HK Gruber über sein Trompetenkonzert "Aerial"

Der Österreicher HK Gruber komponierte 1999 das Konzert "Aerial" für den Trompeter Håkan Hardenberger. Dieser wird es am Donnerstag und am Freitag in Stuttgart mit RSO aufführen. Über das Werk und die Rolle des Solisten sprach der Komponist mit Burkhard Egdorf. SWR2 Cluster, 24.6.2014.