per Mail teilen

Livemitschnitt aus der Stuttgarter Musikhochschule vom 11.12.2018.

Beim zweiten Currentzis-LAB hat Teodor Currentzis vor Publikum mit Dirigierstudierenden an Tschaikowskys fünfter Sinfonie gearbeitet. Holly Hyun Choe und Valentin Egel haben ihre eigene Interpretation mit Hilfe zweier Korrepetitoren am Klavier (Natalia Frolova und Lars Jönsson) präsentiert und sind dann mit Teodor Currentzis in einen Dialog über dirigentische Umsetzung, Interpretationsansätze und Emotionsgehalt der Musik eingetreten.