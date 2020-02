per Mail teilen

Das Konzert ist ausverkauft. Sehen Sie es hier im Livestream am 14.2.2020 ab 20 Uhr.

Programm

Richard Strauss

Tod und Verklärung op. 24

Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 1 D-Dur (viersätzige Fassung von 1910)

Interpreten

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Teodor Currentzis

Wenn man so will, sind Richard Strauss und Gustav Mahler Antipoden. Hier arbeitet ein souveräner Alleskönner, dort ein Kämpfer. Wie diese Konkurrenz, die sich freilich auf dem wahlverwandten Boden der Spätromantik abspielt, aussehen kann, lässt sich anhand dieser beiden Tondichtungen wie in einer Versuchsanordnung nachvollziehen, denn sie entstanden fast gleichzeitig.

Dauer 3:05 min Teodor Currentzis: Driven by Mahler Am Steuer eines Oldtimer-Boliden gerät Teodor Currentzis ins Sinnieren über gefühltes Tempo und Timing, über PS- und Naturrausch – und über eine Zeitmaschine für Gustav Mahler, die es leider nie gab.

Strauss malt effektvoll und perfekt ausgehört einen Abschied vom Leben mit allen emphatischen Momenten der erinnernden Rückschau. Mahler lässt sich von der Literatur inspirieren, vor allen Dingen von Jean Paul, zuversichtlich schaut er nach vorn. "Wie ein Naturlaut" schreitet der erste Satz aus, und wenn Mahler einen Trauermarsch schreibt, dann gibt der sich ironisch: feierlich gemessen und ohne zu schleppen.

Nach seinem Studium in St. Petersburg übernahm Teodor Currentzis die Position des Chefdirigenten am Akademischen Opern- und Ballett-Theater Nowosibirsk. Dort gründete er das Ensemble MusicAeterna sowie den MusicAeterna Chor, mit denen er weltweit erfolgreich ist. Internationale Gastdirigate gehören ebenso zu seinem Dirigieralltag wie auch die künstlerische Leitung des Internationalen Diaghilev-Festivals. Seit 2018 ist Currentzis zudem erster Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters.

