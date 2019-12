Datum: Freitag, 13. Dezember 2019 Beginn: 20:00 Uhr

Einführung um 19:00 Uhr Einlass: 18:30 Uhr Ort: Beethovensaal

Liederhalle

Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

Lageplan Ausverkauft Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

swrclassicservice@swr.de

Programmheft Informationen Programm: Livestream ab 20 Uhr auf SWRClassic.de



Stuttgarter Abo-Konzert



Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 9 D-Dur Mitwirkende: SWR Symphonieorchester

Dirigent: Teodor Currentzis

Mahlers neunte Sinfonie

Vor dieser Nummer neun hat Gustav Mahler sich richtiggehend gefürchtet. Deshalb wollte er "Das Lied von der Erde", das doch eigentlich eine Sinfonie in Liedern war, nicht mitzählen. Diese Neunte wurde die letzte, die er vollenden konnte. Trotzdem oder gerade deshalb geriet sie formvollendet, ja formschaffend, selbstbewusst und in jeder Weise tragisch.

Teodor Currentzis zu Mahlers Neunter

Dauer 3:40 min Teodor Currentzis: "A tract of beauty" Wenn Teodor Currentzis Mahlers Neunte dirigiert, dann teilt er seine Träume mit uns. In seinen Gedanken zu diesem Werk dreht sich viel ums Verschwinden – aber für Currentzis markiert Mahlers letzte vollendete Sinfonie auch den "Beginn der Neuen Musik".

"Der erste Satz ist das allerherrlichste, was Mahler geschrieben hat", formuliert es Alban Berg in einem Brief. In den burlesken Mittelsätzen musiziert das ironisch-sarkastische Alter Ego des Komponisten. Den Schluss bildet ein packendes Adagio – als Vermächtnis an die Zukunft der Gattung, die im eben angebrochenen 20. Jahrhundert ihre stärksten Augenblicke in den langsamen Sätzen erleben wird.