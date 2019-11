per Mail teilen

Mit Robert Schumanns "Rheinischer" steht beim Livestream am 15. November ein Werk auf dem Programm, das als lebensbejahend und optimistisch gilt. Wir haben Christoph Eschenbach bei den Proben in der Stuttgarter Liederhalle besucht. Der Dirigent erkennt in dieser Musik immer auch einen Seelenverwandten, dessen Leben nicht nur durch Höhen, sondern auch durch tiefe Täler gekennzeichnet war und erzählt, dass ihn nach einer traumatischen frühen Jugend die Musik ins Leben zurückgeführt hat.