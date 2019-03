per Mail teilen

Johannes Brahms: "Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen" op. 74 Nr. 1

Johannes Brahms: Schicksalslied op. 54

Dmitrij Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47

SWR Vokalensemble • SWR Symphonieorchester • Pablo Heras-Casado

Hier im Livestream ab 20 Uhr und live im SWR2 Abendkonzert

Pablo Heras-Casado dirigiert Brahms und Schostakowitsch Werke von Johannes Brahms und Dmitrij Schostakowitsch. Mit dem SWR Vokalensemble und dem SWR Symphonieorchester.



Als Referenzgröße mag Johannes Brahms für Dmitrij Schostakowitsch keine überragende Bedeutung haben. Doch als Motto zu einem Leben voller Mühsal und Plage mag die Anfangszeile der Motette nach biblischen Texten schon taugen: "Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen". Außerdem gibt es die unausgesprochene Übereinkunft einer melancholischen Weltsicht.

SWR Classic Backstage Talk mit Pablo Heras-Casado

Dauer 03:28 min Pablo Heras-Casado: Das echte Leben Ihm geht vieles unter die Haut: Als Pablo Heras-Casado Vater wird, sogar wortwörtlich. Der spanische Lockenkopf mit Familiensinn verrät im Backstage Talk Dinge, die sonst nur seine Mutter weiß...

Auch Hyperions "Schicksalslied" kann auf den Lebenskampf des Komponisten mit den ästhetischen Maximen der Sowjetbürokratie angewendet werden. Präzedenzfall dafür ist die fünfte Sinfonie, mit der der angezählte Avantgardist dem sozialistischen Realismus nähertrat. Doch in den Verfahrensweisen des grandiosen Musikerfinders steckt auch eine List. Alle parteiamtlichen Sonderwünsche werden von einer Musik kassiert, die ihre Zuhörer einfach nur ergreift und in ihren besten Momenten in eine andere Welt transportiert.

