Die Kunst im Blick behalten: Zu Besuch beim 1:1 Concert

Zehn Minuten klassische Musik, Auge in Auge – in Zeiten von geschlossenen Konzertsälen und social distancing eine im doppelten Sinn exklusive Erfahrung. Und gleichzeitig die Möglichkeit, in Not geratene Musikerinnen und Musiker zu unterstützen. Wie ist das, ein Privatkonzert unter diesen Bedingungen zu erleben? SWR Classic war bei einem 1:1 Concert dabei.