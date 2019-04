Im Livestream ab 20 Uhr

Eschenbach dirigiert Schostakowitsch und Berlioz Mit Sergey Khachatryan (Violine) und dem SWR Symphonieorchester unter der Leitung von Christoph Eschenbach.

Schostakowitsch: Violinkonzert Nr. 1

Im Februar 1948 tagt in Moskau der Verband sowjetischer Komponisten. Eine Generalkritik am "Formalismus" steht an, Dmitrij Schostakowitsch trifft die ganze Wucht der Anklage, die in seiner Musik "abstrakte" Tendenzen aufspürt oder ähnlich verwerfliche Momente wie den puren "Expressionismus" oder "ein Sichversenken in die Welt scheußlicher, abstoßender, pathologischer Erscheinungen. " Das erste Violinkonzert, das zu dieser Zeit entsteht, hat der Komponist aufgrund der herrschenden Sachlage lieber in die Schublade gelegt, bis bessere Zeiten anbrechen. Erst 1955 wird dieses traurig-trotzige Stück uraufgeführt.

Berlioz: Symphonie fantastique

Im Gegenüber zu Hector Berlioz’ Symphonie fantastique, die ein Künstlerschicksal erzählt, erweist sich das Konzert als Sinfonie, die wie ein Selbstbekenntnis in vier Sätzen klingt. Trotz gelegentlich atemberaubender Schwierigkeiten – Virtuosität ist Nebensache, was zählt, ist die emotionale Überzeugungskraft.