Im Livestream ab 20 Uhr

Janine Jansen spielt Sibelius Werke von Carl Maria von Weber, Jean Sibelius und Antonín Dvořák. Janine Jansen (Violine), SWR Symphonieorchester, Dirigent: Christoph Eschenbach.



Programm

Carl Maria von Weber

Ouvertüre zur Oper "Der Freischütz"

Jean Sibelius

Violinkonzert d-Moll op. 47

Antonín Dvořák

Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 (Aus der Neuen Welt)

Interpreten

Janine Jansen, Violine

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Christoph Eschenbach

Obwohl Antonín Dvořák die Musik Amerikas vor Ort studieren konnte, nämlich von 1892 bis 1895, als er Direktor des National Conservatory of Music in New York war, klingt seine Neunte, also die Sinfonie aus der Neuen Welt, sehr tschechisch. Wer kann schon aus seiner Haut? Der Komponist konnte nichts anderes tun, als das Vorgefundene durch die ihm eigenen Wahrnehmungsorgane zu filtern. Vielleicht spielte das Heimweh darüber hinaus eine gewisse Rolle. Ohne das Idiom seiner Heimat ist auch Jean Sibelius nicht denkbar. Er kultivierte den finnischen Ton zu einer unverwechselbaren Sprache. Wie im Falle Dvořáks wurde eine Musik mit unverwechselbaren geographisch bedingten Eigenheiten zur Weltsprache. Im Fall des Violinkonzerts, das 1903 entstand, kommt eine gleichsam bodenständige Eleganz hinzu.