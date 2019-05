per Mail teilen

Im Livestream ab 20 Uhr

Currentzis dirigiert Rachmaninow Werke von Marko Nikodijević, Dmitri Kourliandski und Sergej Rachmaninow. Christoph Grund (Klavier), SWR Experimentalstudio, SWR Symphonieorchester, Dirigent: Teodor Currentzis.

Programm

Marko Nikodijević

gesualdo dub/raum mit gelöschter figur, Konzert für Klavier und Orchester

Dmitri Kourliandski

Riot of Spring

Sergej Rachmaninow

Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27

Interpreten

Christoph Grund, Klavier

SWR Experimentalstudio

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Teodor Currentzis



Das Publikum war enthusiasmiert, als bei der Ruhrtriennale 2013 "Riot of Spring", ein zwölfminutiges Supercrescendo für Orchester und ein mitmachbereites Publikum von Dmitri Kourliandski, uraufgeführt wurde. Auch die YouTuber reagierten entsprechend. "Wonderfull!!! Amazing!!! Enchanting!!!", hieß es in den entsprechenden Likes. "So geht Musikmachen, zum Weinen schön". Um das letzte Stichwort aufzugreifen – auch "gesualdo dub/raum mit gelöschter figur" von Marko Nikodijević ist "zum Weinen schön". Der Komponist spricht von einem Konzert für "Klavier und Orchester". Die Zuhörer erleben möglicherweise eine traumverlorene Zimmerflucht mit einer "cadenza im Raum V".