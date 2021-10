2G-Optionsmodell bei eigenveranstalteten Konzerten der SWR-Ensembles

per Mail teilen

Ab dem 1. November greift bei allen eigenveranstalteten Konzerten des SWR Symphonieorchesters, des SWR Vokalensembles und des SWR Experimentalstudios das sogenannte 2G-Optionsmodell gemäß Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Damit können bis auf Weiteres ausschließlich gegen das Corona-Virus geimpfte und/oder von einer Covid-Erkrankung genesene Personen die Konzerte der genannten SWR Ensembles besuchen.

Der 2G-Nachweis ist von Seiten der Konzertbesucher*innen beim Betreten der Konzertsäle durch entsprechende Dokumente zu erbringen. Zum Schutz unserer Konzertbesucher*innen gilt diese Regelung bis auf Weiteres auch für Minderjährige, d. h. auch sie müssen einen Geimpft-/Genesenen-Nachweis vorlegen. Ein Testnachweis der Schule o. ä. genügt nicht (Ausnahme s. unten unter "Sonderregelung für Schulklassen"). Damit entfällt zugleich die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während des gesamten Konzertes, außerdem sind Sicherheitsabstände bei der Bestuhlung der Konzertsäle nicht mehr erforderlich.

Informationen für Abonnent*innen des SWR Symphonieorchesters

Einzelkartenkäufer*innen

Haben Sie für ein oder mehrere Konzerte der oben genannten SWR Ensembles Einzelkarten erworben, die Sie nun nicht mehr nutzen können, können Sie sich diese vom SWR Classic Service erstatten lassen. Nutzen Sie dazu bitte folgende Kontaktmöglichkeiten:

SWR Classic Service SWR Classic Service

Hans-Bredow-Str. 9

76530 Baden-Baden

Tel. 07221 300 100 (Mo-Fr 10-16 Uhr)

swrclassicservice@SWR.de

swrservice.de/swr-classic

Sonderregelung für Schulklassen

Um Minderjährigen, die nicht geimpft oder genesen sind, auch weiterhin die Möglichkeit zu bieten, mit klassischer Musik in Live-Atmosphäre in Berührung zu kommen, bietet die SWR Musikvermittlung Konzerte und Veranstaltungen ausschließlich für Schulklassen und deren Lehrer*innen an. Nähere Auskunft hierzu erhalten Sie von unserem Musikvermittlungsteam, das Sie unter musikvermittlung@SWR.de erreichen können.