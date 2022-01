SWR2 MUSIKSTUNDE – DIE MUSIKALISCHE MONATSREVUE Mit Lars Reichow

Lars Reichows Musikalische Monatsrevue in der SWR2 Musikstunde ist Kult. Was ist passiert im Musikleben der vergangenen Wochen? Was hat die Menschen bewegt? Immer am letzten Samstag im Monat stellt sich der Spezialist des musikalischen Humors diesen und anderen Fragen. Diesmal präsentiert er seinen Monatsrückblick wieder live bei den Schwetzinger SWR Festspielen

Eintritt frei / Ticket für Schlosspark erforderlich