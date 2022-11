Tetzlaff Quartett & Sarah Maria Sun

Datum: Freitag, 5. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Jagdsaal Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Programm: Franz Schubert 1797 – 1828

»Der Tod und das Mädchen« op. 7 Nr. 3 D 531, Bearbeitung für Singstimme und Streichquartett



Streichquartett Nr. 14 d-Moll D 810 »Der Tod und das Mädchen«



Arnold Schönberg 1874 – 1951

Streichquartett Nr. 2 fis-Moll mit Sopran op. 10 Mitwirkende: TETZLAFF QUARTETT

Christian Tetzlaff Violine

Elisabeth Kufferath Violine

Hanna Weinmeister Viola

Tanja Tetzlaff Violoncello



Sarah Maria Sun Sopran

Die Breite ihres Repertoires und die Entdeckerfreude in neuer wie überlieferter Musik ermöglichen es dem Tetzlaff Quartett, mit seinen Programmen auf übergreifende Leitgedanken einzugehen. So auch dieses Jahr in Schwetzingen. Die erotische Begegnung von Tod und junger Frau gehört zu den Vanitas-Allegorien, die seit der Renaissance oft bebildert und verdichtet wurden. Nach Matthias Claudius’ Versen komponierte Franz Schubert eine dramatische Kurzszene für Gesang und Klavier. Aus ihrem Material entstand Jahre später sein wohl berühmtestes Streichquartett. Das Gesangsstück wurde zum großen Instrumentalwerk geweitet. Arnold Schönberg vollzog mit seinem Opus 10 die komplementäre Bewegung: Er erweiterte das Streicherensemble um die menschliche Stimme. Zu Gedichten von Stefan George findet sie aus dem Dunkel der Litanei in den lichten, feierlichen Ton der Entrückung. So löst sich die Musik aus der Erdenschwere der Vanitas-Gedanken.

Family Affairs. Das Tetzlaff Quartett in Residenz bei den Schwetzinger SWR Festspielen