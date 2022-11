Datum: Sonntag, 7. Mai 2023 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Joseph Haydn 1732 – 1809

Streichquartett f-Moll op. 20 Nr. 5 Hob. III:35



Alban Berg 1885 – 1935

Lyrische Suite



Anton Webern 1883 – 1945

Fünf Sätze für Streichquartett op. 5



Johannes Brahms 1833 – 1897

Streichquartett Nr. 2 a-Moll op. 51 Mitwirkende: TETZLAFF QUARTETT

Christian Tetzlaff Violine

Elisabeth Kufferath Violine

Hanna Weinmeister Viola

Tanja Tetzlaff Violoncello

Zur Vergänglichkeit besitzt die Musik ein zwiespältiges Verhältnis – als Sinnbild und als Gegenkraft: Verklingt der letzte Ton, dann ist ein Werk in seiner gehörten Gestalt dahin. Aber jede Aufführung holt es erneut aus dem Orkus des Verschwindens und beschert ihm eine Auferstehung. Musik gibt sich der Vergänglichkeit hin und opponiert ihr zugleich. Anton Weberns kurze Stücke erfassen mit dem »Gestus des Verstummens« (Adorno) die flüchtige Existenz der Tonkunst. Haydn versuchte in seinem »traurigsten Quartett« (H.C. Robbins Landon), mit einer Fuge dem Verschwinden Einhalt zu gebieten – letztlich vergebens. Berg hält mit seiner Lyrischen Suite eine unerfüllte Liebe fest und verklärt sie durch höchste Intensität. Das unendliche Variieren eines Grundgedankens, Echos, innehaltende und nachsinnende Passagen appellieren in Brahms’ a-Moll-Quartett an ein wesentliches Mittel gegen das Verschwinden: das Erinnern.

Family Affairs. Das Tetzlaff Quartett in Residenz bei den Schwetzinger SWR Festspielen