Tetzlaff Quartett & Barbara Buntrock

Datum: Donnerstag, 4. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Streichquartett g-Moll op. 20 Nr. 3 Hob. III:33



Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Streichquartett Es-Dur KV 428 »Haydn-Quartett Nr. 3«



Felix Mendelssohn Bartholdy 1809 – 1847

Streichquintett Nr. 2 B-Dur op. 87 Mitwirkende: TETZLAFF QUARTETT

Christian Tetzlaff Violine

Elisabeth Kufferath Violine

Hanna Weinmeister Viola

Tanja Tetzlaff Violoncello



Barbara Buntrock Viola

Ein Programm für Freunde des genauen Hörens. Oft geben große Linien, oft aber auch Details einem musikalischen Werk sein Gepräge, bisweilen (be)zieht ein zentraler Satz alles andere auf sich. Der Konzertabend des Tetzlaff-Quartetts vereint alle drei Möglichkeiten. Bei Haydn sind es die Details: Abbrüche, Stocken, Einwürfe von außen im Kopfsatz des g-Moll-Quartetts, schließlich ein Finale, das die Not des Weiterdenkens zum Thema macht; Vanitas-Bilder sind beide. Dass in Mozarts Es-Dur-Werk »Schein und Wirklichkeit haarscharf nebeneinander liegen« (Nicole Schwindt), offenbart sich über größere Zusammenhänge: im Ausbalancieren, nicht Lösen von Gegensätzen, im rüpelhaften Einstieg in das höfische Menuett und im Finale, das aus der suggerierten Form ausbricht. Mendelssohns Quintett wird von der Trauermusik des dritten Satzes geprägt. Das quirlige Finale kommt dem Eingeständnis gleich, dass es auf sie eigentlich keine Antwort gibt. Das Programm ist auch eine Hommage an den Künstler, der mit dabei sein sollte: Lars Vogt. Er starb am 5. September 2022. Sein Platz bleibt leer.

Family Affairs. Das Tetzlaff Quartett in Residenz bei den Schwetzinger SWR Festspielen