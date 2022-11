per Mail teilen

Datum: Sonntag, 14. Mai 2023 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Arvo Pärt *1935

Summa für Streichquartett (1977/1991)



Joseph Haydn 1732 – 1809

Streichquartett F-Dur op. 77 Nr. 2 Hob. III:82



Franz Schubert 1797 – 1828

Streichquartett G-Dur D 887 Mitwirkende: TAKÁCS QUARTET

Edward Dusinberre Violine

Harumi Rhodes Violine

Richard O’Neill Viola

András Fejér Violoncello

Das halbe Jahrhundert ist bald voll. Von den vier Studenten der Budapester Musikakademie, die 1975 das Takács Quartet gründeten, ist heute noch einer mit dabei: der Cellist András Fejér. Doch über die Generationswechsel, auch über den Umzug in die USA hinweg, hielten sich Stil und Ethos des Ensembles. Ihr Repertoire spannt sich über die ganze Geschichte der Gattung seit der klassischen Ära. Schwerpunkte legen sie auf die Werke von Haydn, Schubert und Bartók. Mit dem Schlussstück ihres Schwetzinger Programms runden sie zugleich die Reihe der drei großen Schubert-Quartette ab. Haydns Opus 77 Nr. 2, das vielen als Vollendung von Haydns Quartettschaffen mit neuen, bisweilen dunklen Untertönen gilt, schicken sie Arvo Pärts Summa voran. Das Stück entstand in der Gründerzeit des Quartetts. Mit der betonten Klarheit und Schlichtheit ließ der estnische Komponist damals in der Musikwelt aufhorchen.