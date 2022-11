per Mail teilen

Datum: Sonntag, 21. Mai 2023 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Johann Sebastian Bach 1685 – 1750 / Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Fünf vierstimmige Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier für Streichquartett KV 405



Richard Dubugnon *1968

Säkulare Suite (nach Werken von Johann Sebastian Bach)



Béla Bartók 1881 – 1945

Streichquartett Nr. 6 SZ 114 Mitwirkende: QUATUOR ÉBÈNE

Pierre Colombet Violine

Gabriel Le Magadure Violine

Marie Chilemme Viola

Raphaël Merlin Violoncello

Nach 20 Erfolgsjahren legte das Quatuor Ébène 2021 ein Sabbatical ein. 2022 starteten sie mit neuem Schwung, neuen Programmen und Künstlerresidenzen in Bonn, Paris und Wien. Bach (in Arrangements von Mozart und dem Schweizer Zeitgenossen Richard Dubugnon) und Bartók bilden die Pole ihres Schwetzinger Programms. Dazu Raphaël Merlin, Cellist des Quartetts: »Wie zwei Meister den Kontrapunkt in diametral entgegengesetzter Weise behandeln: Während Bach beruhigt, erschreckt uns Bartók manchmal noch ein wenig. Bach, quasi der Gott der Komponisten, evoziert himmlische Reinheit, Klarheit, Logik, kurzum: das Absolute. Bartók, ein Fürsprecher und Verfechter volkstümlicher Quellen (ungarischer, rumänischer und orientalischer), zelebriert Dissonanzen und starke Rhythmen, die seine Musik als erdig, undurchsichtig und komplex, zuweilen hart und fast abstrus erleben lassen. Einer Gegenüberstellung dieser beiden Pole konnten wir nicht widerstehen.«