Christian Poltéra & Ronald Brautigam

Datum: Donnerstag, 11. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

Programm: Johannes Brahms 1833 – 1897

Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 1 e-Moll op. 38



Robert Schumann 1810 – 1856

Fünf Stücke im Volkston für Violoncello und Klavier op. 102



Franz Liszt 1811 – 1886

Elégie Nr. 1, Fassung für Violoncello und Klavier S 130



Romance oubliée für Violoncello und Klavier S 132



Frédéric Chopin 1810 – 1849

Sonate für Violoncello und Klavier g-Moll op. 65 Mitwirkende: Christian Poltéra Violoncello

Ronald Brautigam Klavier

Christian Poltéra ist Residenzkünstler der diesjährigen Festspiele. Der Züricher Cellist konzertiert mit renommierten Sinfonie- und Kammerorchestern, gibt Rezitale allein oder mit musikalischen Partnern am Klavier. Seine besondere Leidenschaft aber gilt der Kammermusik in den verschiedensten Formationen. Das Cello, das er spielt, hat Literaturgeschichte gemacht. An seinen Schwetzinger Abenden gibt er Einblick in das, was ihn und sein Instrument auszeichnet. Duopartner im ersten Programm ist mit Ronald Brautigam ein Pianist, der das Repertoire des 18. und 19. Jahrhunderts für sich neu sichtete, unter anderem durch Konzerte und Aufnahmen auf historischen Instrumenten. Die Künstler sind gleichwertige Partner nicht nur in den beiden großen Sonaten, die das Programm einrahmen, sondern auch in den kleineren Stücken: den Raritäten aus Franz Liszts Feder und den Schumann’schen Stücken im Volkston. Ihr erstes ist Vanitas vanitatum überschrieben, soll aber »mit Humor« gespielt werden.

