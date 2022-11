per Mail teilen

Datum: Samstag, 13. Mai 2023 Beginn: 18:00 Uhr

Einführung: 17:00 Uhr, Kammermusiksaal Ort: Pigage-Theater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Johann Sebastian Bach 1685 – 1750

Orchestersuite C-Dur BWV 1066



Carl Heinrich Graun 1704 – 1759

Kantate »Apollo amante di Dafne« GraunWV C:III:67



Johann David Heinichen 1683 – 1729

Suite G-Dur Seibel 205



Georg Friedrich Händel 1685 – 1759

Kantate »Ah! Crudel, nel pianto mio« HWV 78 Mitwirkende: SWR SYMPHONIEORCHESTER

Václav Luks Dirigent



Kangmin Justin Kim Countertenor

Die Orchesterakademie hat eine feste Tradition bei den Festspielen: Exponenten historisch informierter Aufführungspraxis arbeiten mit dem SWR Symphonieorchester zusammen, aufstrebende Talente präsentieren sich als Solisten dem Schwetzinger Publikum. 2023 liegt die musikalische Leitung bei Václav Luks. Nach seinem Studium und seiner Laufbahn als Solohornist wandte er sich mehr und mehr der geschichtsbewussten Interpretation klassischer Werke zu. Mit seinem Collegium 1704 setzt er seit 2005 Maßstäbe in Programmgestaltung und Interpretationskultur. Der Countertenor Kangmin Justin Kim belebt seit einigen Jahren die Alte-Musik-Szene durch seine erfrischende Art musikalischer Darstellung. Zusammen mit dem SWR Symphonieorchester gestalten die beiden ein Pendant zum Konzert am 10. Mai. Sie widmen sich Bach und seinen Zeitgenossen, Bach und den Gattungen, mit denen er sich in seiner Leipziger Zeit weniger als gewünscht oder gar nicht beschäftigen konnte: der Orchestermusik und der Oper.