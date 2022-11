Georg Nigl & Olga Pashchenko

Datum: Samstag, 29. April 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Lieder von Franz Schubert 1797 – 1828



Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

An die ferne Geliebte. Liederkreis für Singstimme und Klavier op. 98



Wolfgang Rihm *1952

Vermischter Traum. Gryphius-Stück für Bariton und Klavier Mitwirkende: Georg Nigl Bariton

Olga Pashchenko Klavier, Hammerklavier

»Arkadien« hieß 2022 das Motto der Schwetzinger SWR Festspiele. 2023 folgt die Ergänzung: Gedanken an die Vanitas, die Vergänglichkeit irdischen Seins, hatten stets den Wunsch nach Glück und erfülltem Leben als Hintergrund. Bisweilen brach er durch, oft blieb er verschwiegen. Schuberts Lieder tragen diese Dialektik in ganz verschiedenen Tonlagen und Worten aus. Gleiches gilt für den bedeutendsten Liederzyklus Beethovens, dessen musikalische Kernformulierungen weit in die nachfolgenden Generationen wirkten. Für Georg Nigl ist der Gesang seit Kindertagen selbstverständlicher Ausdruck menschlichen Empfindens. Er braucht keine Starallüren, um für sich einzunehmen. Er überzeugt durch Intensität. Überwältigend war seine Uraufführung des Gryphius-Stücks, das Wolfgang Rihm nach überstandener schwerer Krankheit schrieb. In Olga Pashchenko hat er eine Pianistin zur Seite, die ihre Sensibilität durch Wechseln zwischen dem historischen Hammerklavier und dem modernen Flügel unterstreicht.