Datum: Freitag, 19. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Lieder von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Edvard Grieg, Carl Loewe, Franz Liszt, Hugo Wolf und Robert Schumann



Gedichte und Texte von Johann Wolfgang von Goethe Mitwirkende: Christoph Prégardien Tenor

Udo Samel Sprecher

Julius Drake Klavier

Liebe und Verlust: Sie alle konnten davon singen, die Romantiker (zu denen Zeitgenossen auch Beethoven rechneten). Die eigene Erfahrung, das Lebensgefühl ihrer Generation, der Zeitgeist, menschheitsgeschichtliche Weitsicht und die Begabung zur Utopie spielten dabei ineinander. Goethe verlieh ihnen Impulse, wenn sie seine Texte vertonten. In Erzählungen und Romanen wie dem Werther zeichnete er ihnen die Atmosphäre vor. Er kommentierte sie, war Autorität und Ziel ihrer Kritik. Aus diesem Beziehungsknäuel formen drei erfahrene Künstler ein musikalisch-literarisches Programm: Christoph Prégardien ist dem Schwetzinger Publikum durch seine originellen, intensiven Liederabende der letzten Jahre in eindrücklicher Erinnerung, Julius Drake verschreibt sich als Pianist ganz der Kammermusik und Liedinterpretation, Udo Samel kultiviert neben seiner Präsenz an den großen Bühnen und im Film stets auch die intime Form der Lesung.