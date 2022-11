per Mail teilen

Datum: Samstag, 20. Mai 2023 Beginn: 21:45 Uhr

Ort: Orangerie

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Johann Sebastian Bach 1685 – 1750

Die Kunst der Fuge BWV 1080, bearbeitet für Violine, Viola da Gamba und Akkordeon Mitwirkende: LES inATTENDUS

Vincent Lhermet Akkordeon

Marianne Muller Viola da gamba

Alice Piérot Violine

»Ein Wahnwitz«, schreibt die Süddeutsche Zeitung, »Les inAttendus gelingt die Kunst der Fuge so gut, dass man nach dem ersten Hören sicher ist, dass Johann Sebastian Bach persönlich das Akkordeon erfunden haben muss«. Ein solch komplexes Werk im Studio für die CD einzuspielen, ist an sich schon Herausforderung genug. Ungleich größer ist das Wagnis, es live im Konzert zu spielen, noch dazu in der auf den ersten Blick kuriosen Besetzung Akkordeon, Viola da Gamba und Barockgeige. Doch im Zusammenspiel klingt dieses Trio wie ein einziges Instrument, der dunkle Ton des Akkordeons mischt sich perfekt mit der agilen Bassgambe und dem lyrischen Ton der Barockvioline. Hier treffen sich die Instrumentalkulturen der Renaissance und der Moderne und verleihen den zwei, drei- und vierstimmigen Stücken des Großmeisters Bach eine nie gehörte, sinnliche Aura.