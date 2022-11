Datum: Dienstag, 16. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Fantasie d-Moll KV 397

Rondo D-Dur KV 485

Adagio h-Moll KV 540

Sonate A-Dur KV 331

Sonate C-Dur KV 545

Sonate c-Moll KV 457

Fantasie c-Moll KV 475 Mitwirkende: Christian Blackshaw Klavier

Was Mozart der Nachwelt hinterließ, sind Werke eines jungen Komponisten. Umso auffälliger, dass gerade Pianisten und Pianistinnen, die den Kosmos ihres möglichen Repertoires durchmessen haben, wieder auf ihn zurückkommen. In seiner Musik muss etwas liegen, das einerseits jugendlich unmittelbar wirkt, andererseits aber auch Wissende und Erfahrene neu anspricht. Christian Blackshaw vermag dieses Rätsel musikalisch zu lösen. Seit gut einem Jahrzehnt lässt er weltweit mit seinen Mozart-Programmen aufhorchen, begeistert das Publikum und lockt die Kritik aus der abwägenden Reserve. Nach Schwetzingen kommt er mit drei Sonaten, die nach seinen Worten »Mini-Opern« gleichen, mit zwei kühnen Fantasien und zwei großen Klavierstücken: heiter, mit munteren Eskapaden durchzogen das eine, in sich konzentriert wie die Melancholie das andere. Sie reflektieren den inneren Kontrast des Vanitas-Gedankens: das Schöne und das Traurige an der Vergänglichkeit.