Datum: Dienstag, 9. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Programm: Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Franz Liszt, Robert Schumann, Ferruccio Busoni und Arnold Schönberg Mitwirkende: Alexander Lonquich Klavier

Die Musik sei die vergänglichste der Künste. Die Klaviermusik ganz besonders. Kaum angeschlagen, erstirbt der Ton. Pianistische Kunst besteht unter anderem darin, dieser Natur entgegenzuwirken – durch Suggestion oder durch Tempo, durch den Appell an das festhaltende Gedächtnis oder durch Geläufigkeit, in der das Flüchtige in Brillanz verwandelt wird. Alexander Lonquich inspiziert das Klavierrepertoire von den Grenzen her, an denen es keine Wegweiser mehr gibt. Es ist der Ort der Fantasie. Aus Fantasien besteht sein Programm, aus Meditationen über wenige und knappe Motive. Sie fallen lakonisch aus wie in Liszts späten Stücken; romanhaft wie in Vallée d’Obermann oder als Liebesgeschichte zwischen Hochstimmung und Verzagen wie in Schumanns Davidsbündlertänzen. Sie zelebrieren die Zeitkunst wie Schönbergs Klavierstück, das Lonquich in zwei Versionen vorstellt: der originalen und der »Konzertfassung« von Ferruccio Busoni – zwei Arten, eine musikalische Idee zu vergegenwärtigen.