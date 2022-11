Datum: Sonntag, 28. Mai 2023 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Wolfgang Amadeus Mozart 1756 – 1791

Streichquartett D-Dur KV 575 »Veilchenquartett«



Sergej Prokofjew 1891 – 1953

Streichquartett Nr. 2 F-Dur op. 92



Johannes Brahms 1833 – 1897

Streichquartett Nr. 1 c-Moll op. 51 Mitwirkende: JERUSALEM QUARTET

Alexander Pavlovsky Violine

Sergei Bresler Violine

Ori Kam Viola

Kyril Zlotnikov Violoncello

Das Jerusalem Quartet schließt die Reihe der Matineen bei diesen Schwetzinger Festspielen ab. In der Mitte des Programms: Prokofjews zweites Streichquartett als Ergänzung zum Konzert des Belcea Quartet am 18. Mai. Der Komponist schrieb es in Kabardinien, einer Region des Nordkaukasus, in die er mit seiner Familie 1940 aus Moskau evakuiert worden war, und er benutzte Folklore aus jener Gegend als musikalisches Material: Melodien, aber auch Klangeffekte der Instrumente, die er im Quartettsatz imitierte. Das Programm bietet auch konzeptionell ein Gegenstück zu demjenigen vom 18. Mai. Es beginnt mit dem späten Streichquartett Mozarts, das dem Serenadenton noch am nächsten ist, und führt über Prokofjews Folklorismus zu Brahms’ dramatischem c-Moll-Werk, das die Möglichkeiten einer Viererbesetzung bis an die Grenzen herausfordert.