Datum: Samstag, 29. April 2023 Beginn: 21:45 Uhr

Ort: Kammermusiksaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Salvatore Sciarrino *1947

Vanitas. Natura morta in un atto Mitwirkende: Noa Frenkel Mezzosopran

Martina Schucan Violoncello

Florian Hölscher Klavier

Im Schaffen des italienischen Komponisten Salvatore Sciarrino repräsentiert Vanitas. Natura morta in un atto von 1981 in verschiedener Hinsicht ein Schlüsselwerk. Der Titel bezieht sich auf die ursprüngliche Bedeutung des lateinischen Wortes Vanitas: Vergänglichkeit, Vergeblichkeit, Leere. Das etwa 50-minütige Stück mit seiner minimalistischen Faktur ist signifikant für Sciarrinos Konzepte innerer Dramatik, wie wir sie aus seinen Musiktheaterwerken – einige davon in Schwetzingen uraufgeführt –­ kennen. Tatsächlich kommt das aus fünf großen Liedern bestehende Still-Leben mit minimalsten Mitteln aus. Eine Stimme mit Klavierbegleitung und ihr Echo im Cello genügen ihm, die Spannung zwischen dem Leben und seiner Endlichkeit, zwischen Traum und Wirklichkeit durch fünf kurze Versdichtungen hindurch in ihrer Vielschichtigkeit dramatisch filigran auszuleuchten. Ihm genügt im Grunde schon der einzelne Ton, der aus dem Nichts kommt und ins Nichts verklingt.