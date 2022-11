per Mail teilen

Datum: Samstag, 13. Mai 2023 Beginn: 21:45 Uhr

Ort: Jagdsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Musik von John Hodian auf Lyrik von Mkrtich Naghash Mitwirkende: NAGHASH ENSEMBLE

Hasmik Baghdasaryan Sopran

Tatevik Movsesyan Sopran

Arpine Ter-Petrosyan Alt

Tigran Hovhannisyan Dhol

Aram Nikoghosyan Oud

Harutyun Chkolyan Duduk

John Hodian Klavier

Im 15. Jahrhundert verfasste der armenische Priester Mkrtich Naghash ergreifende Gedichte über das Leben im Exil. Die meisten gingen verloren, nur 15 von ihnen sind überliefert. Mehr als ein halbes Jahrtausend später stieß der amerikanisch-armenische Komponist John Hodian auf ein kleines Fragment dieser Gedichte. Die Art, wie es über das Dasein in der Fremde und das Schicksal des Exilierten sprach, berührte ihn tief. Dieses mittelalterliche Gedicht schien über den Völkermord an den Armeniern im 20. Jahrhundert und die weltweiten Flüchtlingsbewegungen im 21. Jahrhundert zu sprechen. Zugleich wohnte den Worten eine starke Musikalität inne. Für seine Vertonung bedient sich der Komponist der traditionellen armenischen Instrumente Duduk, Oud und Dhol, gleichzeitig finden sich Anklänge von amerikanischem Minimalismus, Bachs Kontrapunkt, mittelalterlicher Vokalmusik, aber auch Jazz und Rock. »Eine absolute Neuentdeckung, gesungen von den faszinierendsten Frauenstimmen Armeniens. Eine Musik, von der man kaum sagen kann, ob sie alt oder neu klingt, fremd oder vertraut, westlich oder östlich, schlicht oder komplex, minimalistisch oder mittelalterlich. Eine Musik jedenfalls, die sich jeder Etikettierung entzieht«, so BR-Klassik.