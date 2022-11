Datum: Samstag, 20. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Werke von Ignaz Jacob Holzbauer, Carlo Giuseppe Toeschi, Christian Danner, Christian Cannabich, Georg Joseph Vogler und Wolfgang Amadeus Mozart Mitwirkende: FREIBURGER BAROCKORCHESTER





Gottfried von der Goltz Violine, Leitung

Eine Hommage an die Mannheim-Schwetzinger Hofkultur. Dargebracht von einem der besten, findigsten Ensembles für geschichtsbewusste Aufführungspraxis. Hier begegnen sie sich in ihrer Musik noch einmal: Ignaz Holzbauer, drei Jahrzehnte Hofkapellmeister, Carlo Giuseppe Toeschi, Konzertmeister und Chef der Kammermusik, Christian Franz Danner, der gebürtige Schwetzinger, der in Mannheim und Karlsruhe Karriere machte, Christian Cannabich, die gar nicht so graue Eminenz der zweiten Mannheimer Generation, Abbé Vogler, Hofkaplan und -kapellmeister, Tausendsassa in Kunst- und Glaubensfragen, und schließlich der historisch prominenteste Besucher: Wolfgang Amadeus Mozart, der 1777/78 gern länger in Mannheim geblieben wäre. Eine Hommage ist das Programm – und ein Einspruch gegen die Vergänglichkeit. Kurz: ein Vergnügen!

In Zusammenarbeit mit Forschungszentrum Hof | Musik | Stadt