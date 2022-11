ARD-Musikwettbewerb Preisträger

Datum: Samstag, 20. Mai 2023 Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Kammermusiksaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Fanny Hensel, Joseph Jongen, Alberto Ginastera und Anton Arenskij Mitwirkende: Yubeen Kim Flöte

Junhyung Kim Klavier

Chaos String Quartet Streichquartett

Unter den zahlreichen internationalen Wettbewerben für junge Musiker zählt der Münchner ARD-Wettbewerb zu den bestangesehenen. Nicht wenige Karrieren erhielten durch ihn ihre entscheidende Schubkraft. 2022 wurde er zum 71. Mal ausgetragen, und zwar in den Fächern Flöte, Klavier und Streichquartett. In allen Disziplinen wurden die drei Preise und der Publikumspreis vergeben (das war nicht immer so), und überall fielen die Entscheidungen denkbar knapp aus. Regelmäßig stellen sich die Preisträger auch bei den Schwetzinger SWR Festspielen vor – in ihrem eigenen Fach, aber auch in Kooperation mit ihren Mitgewinnern. Ihre Programme fördern manche Preziosen zutage, die sonst im Konzertleben höchst selten anzutreffen sind.