Eine Masque von James Shirley (Libretto) mit Musik von Matthew Locke und Christopher Gibbons

Datum: Sonntag, 7. Mai 2023 Beginn: 16:00 Uhr

Ort: Pigage-Theater

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Eine Masque von James Shirley (Libretto) mit Musik von Matthew Locke und Christopher Gibbons Mitwirkende: Sébastien Daucé Orgel, Virginal, Musikalische Leitung



Jos Houben, Emily Wilson Regie

Oria Puppo Bühne, Kostüme

Christophe Schaeffer Licht

Katherina Lindekens Dramaturgie

Perrine Devillers, Lieselot De Wilde, Yannis François, Nicholas Merryweather, Blandine de Sansal, Antonin Rondepierre Solisten

Fiama Bennett, Soufiane Guerraoui Schauspieler



ENSEMBLE CORRESPONDANCES

Als die Götter Amor und Tod im selben Gasthaus übernachten, vertauscht der Kammerherr ihre Bögen und löst damit totales Chaos aus. Die Welt steht Kopf: Während junge Liebende scheitern, verlieben sich weise Männer und Erzfeinde fallen sich in die Arme. Schließlich steigt Gott Merkur aus dem Paradies herab, um die irdische Ordnung wiederherzustellen. Er bestraft Amor und den Tod und führt die Natur zurück ins Paradies, wo die Liebenden von nun an in Harmonie leben… Äsops Fabel liefert die Vorlage für eines der faszinierendsten Musikdramen im England des 17. Jahrhunderts. Es ist die einzige »Masque« aus der Zeit vor der Restauration, von der Libretto und Partitur erhalten sind. Die Autoren waren Zeitgenossen einer historisch turbulenten Zeit: Bürgerkrieg, Commonwealth und Restauration. James Shirley, einer der anerkanntesten Dramatiker der damaligen Zeit, schrieb das Libretto. Die Musik wird Christopher Gibbons und Matthew Locke zugeschrieben, deren farbenfrohe Kompositionen nicht ohne Einfluss auf Henry Purcell waren. Die Handlung wird durch Tanz, Musik und Sprechtheater entwickelt. Cupid and Death wurzelt in der Tradition des Maskenspiels und deckt ein breites Spektrum an Ausdrucksformen ab, von komischen Dialogen über groteske Tänze und tragische Erzählungen bis hin zu Liedern, Chören und einer feierlichen Apotheose. In dieser Masque verbinden sich die Genres, um eine universelle Geschichte über eine Welt ohne Orientierung zu erzählen.

Eine Produktion des Théâtre de Caen und Théâtre des Bouffes du Nord in Koproduktion mit Ensemble Correspondances

