Concerto de’ Cavalieri & Dorothee Mields

per Mail teilen

Datum: Montag, 1. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Einführung: 18:30 Uhr, Mozartsaal Ort: Jagdsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: »The multiple Souls of Lady Vanitas« – Weltliche und geistliche Vokalmusik u.a. von Tomaso Albinoni, Johann Sebastian Bach, Christoph Graupner, Georg Friedrich Händel, Giacomo Antonio Perti, Alessandro Scarlatti sowie Instrumentalmusik von Arcangelo Corelli und Antonio Vivaldi Mitwirkende: Dorothee Mields Sopran



CONCERTO DE’ CAVALIERI

Marcello de Lisa Orgel und Leitung

Mit ihrer klaren Stimme und ihrer natürlichen Bühnenpräsenz überzeugt Dorothee Mields als Interpretin barocker und moderner Musik, konzertant ebenso wie szenisch. In Concerto de’ Cavalieri hat sie kongeniale Partner: Binnen kurzer Zeit haben sie sich in die Spitzengruppe italienischer Barockensembles gespielt. Gemeinsam nehmen sich Sängerin und Ensemble einer zentralen Kunst des Barock an: der Personifikation, der lebendigen Darstellung von Eigenschaften, Mächten und Seelenkräften. Die mittelalterliche Figur der »Frau Welt« mit ihrer verführerischen Ansicht und ihrer verdorbenen Rückseite stand Pate für die nicht weniger widersprüchliche »Lady Vanitas«. Drei ihrer Eigenschaften – die Prahlerei, das Bewusstsein von der Vergänglichkeit und das vergebliche Liebesverlangen – porträtieren die Künstler mit musikalischer Virtuosität. Bestes Theater, auch ohne Inszenierung.