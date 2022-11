Christiane Karg & Aris Quartett

per Mail teilen

Datum: Donnerstag, 25. Mai 2023 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Werke von Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms und Aribert Reimann Mitwirkende: ARIS QUARTETT

Anna Katharina Wildermuth Violine

Noémi Zipperling Violine

Caspar Vinzens Viola

Lukas Sieber Violoncello



Christiane Karg Sopran

Einen wahrlich erlesenen Abend versprechen diese Künstler. Christiane Karg besticht auf der großen Bühne wie in der kammermusikalischen Intimität durch differenzierte, stilbewusste Intensität. Mit dem Aris Quartett hat sie Partner zur Seite, die für ihre Perfektion, ihre Interpretationen und Programmkonzeptionen vielfach ausgezeichnet wurden. Gemeinsam blättern sie in der Geschichte des Festivals zurück. »… oder soll es Tod bedeuten«, die Kammerkantate aus Bearbeitungen Mendelssohn’scher Lieder und neu komponierten Zwischenspielen, schrieb Aribert Reimann für die Schwetzinger Festspiele 1997. In diesem Werk fließen die beiden Stränge des Programms zusammen: Lieder aus den Randgebieten der Romantik, die durch die Ensemblebegleitung gesteigerte Beredtheit gewinnen, und die instrumentale Passion, die Felix Mendelssohn als Nachruf auf seine Schwester Fanny schrieb. Das Festival-Motto wird ausgeleuchtet – mit dunkel-kräftigen bis melancholischen Farben und mit verheißungsvollen Lichtblicken des Glücks.