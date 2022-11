Datum: Donnerstag, 18. Mai 2023 Beginn: 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2022, 10:00 Uhr Programm: Franz Schubert 1797 – 1828

Streichquartett Nr. 10 Es-Dur D 87



Sergej Prokofjew 1891 – 1953

Streichquartett Nr. 1 h-Moll op. 50



Dmitri Schostakowitsch 1906 – 1975

Streichquartett Nr. 15 es-Moll op. 144 Mitwirkende: BELCEA QUARTET

Corina Belcea Violine

Axel Schacher Violine

Krzysztof Chorzelski Viola

Antoine Lederlin Violoncello

Zwei Streichquartette schrieb Sergej Prokofjew. Sie werden nicht oft gespielt. Das erste entstand 1930 im Auftrag der Library of Congress in Washington. Klassizistisch beginnt es, man spürt die Beethovenstudien des Komponisten. Es schließt langsam mit deutlich russischen Anklängen. Hier spricht die Sehnsucht des Künstlers im Exil. Das Belcea Quartet, bei den Schwetzinger Festspielen in bester Erinnerung, umgibt dieses Quartett mit einem Werk des 16-jährigen Franz Schubert und dem letzten Quartett von Dmitri Schostakowitsch. So führt dieses Programm vom jugendlichen Auf- und Ausbruch über die existenzielle Schwellensituation, die in der Musik ein Ebenbild findet, hin zu einem Werk des Abschieds. Dunkler könnte er kaum sein als in Schostakowitschs es-Moll-Werk. Es scheint, als habe der Prediger Salomo die Worte seines Lebensresümees in Musik umgewandelt: »Es ist alles eitel.« Doch erhebt nicht die Musik durch ihre schiere Existenz auch Einspruch gegen die Absolutheit solcher Erkenntnis?