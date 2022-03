Datum: Freitag, 6. Mai 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Schloss Schwetzingen

68723 Schwetzingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: SWR Classic Service

Postfach 22 22

76492 Baden-Baden

07221 300 100

swrclassic@swrservice.de

https://swrservice.de/swr-classic/ Vorverkaufsbeginn: 6.12.2021, 10:00 Uhr Informationen Programm: Johannes Brahms 1833 – 1897

Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nr. 3 c-Moll op. 101

Allegro energico

Presto non assai

Andante grazioso

Allegro molto



Béla Bartók 1881 – 1945

Kontraste Sz 111. Trio für Klarinette, Violine und Klavier

Verbunkos. Moderato, ben ritmato

Pihenö. Lento

Sebes. Allegrovivace



Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier B-Dur op. 11 »Gassenhauer-Trio«

Allegro con brio

Adagio

Thema. Pria ch’io l’impegno. Allegro



Paul Hindemith 1895 – 1963

Quartett für Klavier, Violine, Klarinette und Cello (Werkverz. 966)

Mäßig bewegt

Sehr langsam

Mäßig bewegt –Sehr lebhaft Mitwirkende: Sharon Kam Klarinette

Antje Weithaas Violine

Julian Steckel Violoncello

Enrico Pace Klavier

Als Solisten konzertieren sie – allein und mit Orchester – auf den internationalen Podien: Sharon Kam, Antje Weithaas, Julian Steckel und Enrico Pace. Immer wieder zieht es sie jedoch zur Kammermusik, sie ist ihr Rückhalt. Die vier kennen sich gut, seit Jahren spielen sie in unterschiedlichen Konstellationen zusammen. Ihr Programm vereint Werke aus Grenzsituationen, in denen sich Gegensätze treffen, vermitteln, akkumulieren oder lösen. Beethovens Opus 11 bewegt sich zwischen dem großen, anspruchsvollen und dem gefälligen Genre. Der Gassenhauer, der dem Finale das Thema gibt, wird weit über sein Ursprungsgebiet hinaus in die Gefilde des heroischen Tons geführt. Intrikates und Volkstümliches verschränkt Brahms in seinem letzten Klaviertrio; diese Polarität zieht sich durch sein ganzes Œuvre. Bartóks Kontraste und Hindemiths Quartett entstanden auf der Schwelle zum Exil. Ganz oder überwiegend noch in Europa komponiert, wurden sie in den USA uraufgeführt. Jazz, Inspirationen durch die alte ungarische Bauernmusik und Moderne gehen in den Kontrasten teils einen Dialog, teils eine Synthese ein.